Calciomercato, il Santos rifiuta l’offerta della Lazio per Cipriano: i dettagli

La Lazio ha proposto al Santos il prestito biennale di Cipriano: il club brasiliano ha rispedito l’offerta al mittente

Come anticipato, uno dei nomi maggiormente accostati alla Lazio è quello di Gustavo Cipriano, vicino al trasferimento in biancoceleste già la scorsa estate. Club e giocatore hanno trovato l’accordo, considerata anche la voglia e la stima che il difensore nutre nei confronti della prima squadra della Capitale. Manca, però, l’intesa con il Santos che, al contrario, ha rifiutato la prima offerta fatta recapitare dalla Lazio. Il prestito biennale chiesto dai biancocelesti, riportano i media brasiliani, non ha convinto la società verdeoro, che vorrebbe ridurre a un anno il trasferimento a titolo temporaneo. Tra l’altro, il ragazzo ha catturato le attenzioni del tecnico Sampaoli, che ha avuto modo di allenarlo anche negli ultimi giorni in prima squadra. I contatti con la Lazio proseguono, in settimana è attesa la decisione.