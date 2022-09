Cioffi: «Alla squadra chiedo coraggio, poi vada come deve andare»

Prima di Lazio-Verona, Gabriele Cioffi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la gara contro i biancocelesti

Ai microfoni di DAZN, Gabriele Cioffi ha parlato prima di Lazio-Verona. Le parole del tecnico degli scaligeri.

SQUADRA– «L’equilibrio si rompono in fretta con la competizione, e deve esserci sempre. Squadra giovane? Devono vivere il momento e io metto in preventivo l’errore e non devono fermarsi lì ma andare avanti. Chiedo coraggio alla squadra, poi vada come deve andare».