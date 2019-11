Cile, a rischio lo svolgimento del campionato: si chiede ospitalità all’Argentina

Cile, secondo El Grafico, la tensione politica potrebbe far spostare il campionato in Argentina

Quando lo sport si interseca con la politica: la forte tensione in Cile rende impossibile il regolare svolgimento del campionato di calcio. Secondo El Grafico, in queste condizioni la Federazione cilena sta pensando a varie alternative. Due solo le idee per ora: spostare le gare in stadi privati come El Monumental a Santiago o spostare l’intero campionato in Argentina. Sarà tutta una questione di tempo e la federazione dovrà prendere una decisione a tutti i costi.

