Chiesa Lazio, VERTICE tra l’agente e la Juve. Thiago Motta tira DRITTO: cosa filtra e le ultimissime novità. La situazione

Thiago Motta glielo ha riferito in privato, ma l’uscita pubblica del tecnico dopo l’amichevole di Pescara ne è stata la conferma: Federico Chiesa deve trovarsi una nuova squadra, per lui in bianconero, ormai, non c’è più posto. In programma per questo un vertice con l’agente, così da risolvere quell’impasse che si è venuto a creare. L’attaccante nelle ultime ore è stato accostato anche al mercato della Lazio.

L’intenzione del calciomercato Juve, scrive la Gazzetta dello Sport, è quella di vendere il giocatore prima della fine di agosto, anche se non sarà facile visto che il numero 7 vuole solo una big. Ma Thiago non molla e tira dritto: anche dovesse restare dopo la fine del mercato la situazione dell’ex viola non cambierebbe.