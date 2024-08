Chiesa Lazio, Della Valle SVELA: «La Juve ora corre un grosso RISCHIO. C'è la possibilità che...»

Chiesa Lazio, Fabiana Della Valle ha parlato della situazione che si è venuta a creare tra la Juve e il calciatore

Fabiana Della Valle, sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione che si è venuta a creare tra la Juve e Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio per l’attacco.

LE PAROLE – «Quindi a questo punto inizia il braccio di ferro, bisognerà capire che cosa succede. Il rischio, a questo punto mi pare concreto, se Chiesa deciderà di restare è che faccia un anno intero in tribuna. Certo la Juventus così lo perderà zero, ma dall’altra parte comunque il giocatore rischia di perdere, anzi sicuramente, se sarà un anno senza giocare, perderà la nazionale. E poi credo che sarà ancora più difficile trovare una squadra del livello che vuole lui. Perché comunque lui ambisce ad andare in un top club. In questo momento nessun top club si è presentato per lui, anzi, devo dire che le proposte al momento sono veramente poche, quindi vedremo come andrà a finire».