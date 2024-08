Chiesa Lazio, Pedullà SMENTISCE TUTTO

Chiesa Lazio, il giornalista esperto di mercato fa chiarezza riguardo il futuro dell’ex Fiorentina smentendo l’accostamento ai biancocelesti

Uno dei nomi protagonisti in questo calciomercato estivo entrato sempre di più nella fase calda, è quello di Chiesa sul quale come ben noto ci sono gli interessi di club italiani tra cui si vociferava anche la Lazio, e esteri. A proposito dei biancocelesti, a far chiarezza riguardo l’indiscrezione di mercato ci pensa Pedullà, il quale smentisce categoricamente l’approdo dell’ex Fiorentina a Formello definendo la notizia un puro Fantamercato