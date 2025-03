Chiesa Lazio, il padre fa chiarezza sul futuro dell'ex Juve

Chiesa Lazio, il padre dell’ex bianconero interviene facendo chiarezza sul futuro del calciatore che piace anche ai biancocelesti

In occasione della 23ª edizione del premio nazionale letterario Il Gigante delle Langhe, ha parlato Enrico Chiesa il quale è intervenuto in merito al futuro di suo figlio Federico, accostato in questi ultimi giorni anche alla Lazio per la prossima sessione di mercato. Ecco cos ha detto l’ex biancoceleste

FUTURO CHIESA – Federico sta benissimo a Liverpool. È in un top club che è primo in classifica e adesso speriamo che vinca la Premier! È lì per giocarsi le sue carte, ha una grande possibilità. l rimpianti sono gli alibi degli sconfitti. No, nessun rimpianto