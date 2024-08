Chiesa Lazio, De Paola SE LO CHIEDE: «Chi ci dice che non ha già qualche accordo? Queste STRATEGIE...»

Chiesa Lazio, De Paola parla così della situazione dell’esterno, accostato oggi anche al club biancoceleste: le parole

A Tmw Radio, Paolo De Paola ha parlato così della situazione di Federico Chiesa, accostato anche al calciomercato Lazio.

IL COMMENTO – «Con Allegri ha litigato, anche con Spalletti non è andata bene. È colpa di Motta che non lo vede? Per dirglielo con questa forza vuol dire che c’è qualcosa che non funziona nel giocatore nel porsi con gli altri e anche dal punto di vista tattico. Io dicevo lo scorso anno che Chiesa si ribellava ad Allegri affinché la squadra rimanesse alta, ma le asperità di questo giocatore nell’inserirsi nel vestito tattico di qualsiasi allenatore sono evidenti. Vuol dire che c’è proprio un problema in Chiesa. Questa situazione ha ripercussioni anche commerciali. Se dici una cosa del genere, così lo deprezzi. Non mi sembra una grande strategia dire apertamente che non lo vuoi. Metterlo in mostra deprezzandolo, dicendo che non rientra nei piani, magari porta a prenderlo a fine mercato a un buon prezzo. Chi ci impedisce di pensare che l’agente sia già in accordi con un altro club, magari per abbassare ancora il prezzo? C’è anche questa di strategia».