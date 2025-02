Cherki rimane al Lione, ma RMC attacca: «Ma che amore per il club? ecco la verità»

Cherki è rimasto al Lione nonostante l’offerta del Borussia Dortmund: RMC rivela il motivo dietro alla sua scelta

Nell’ultimo giorno di calciomercato Rayan Cherki ha detto di no ad un’offerta del Borussia Dortmund. Il talento del Lione ha deciso di rimanere con la squadra del Rodano ma, come riferito dal giornalista di RMC Sport Daniel Riolo, il calciatore non ha mai avuto intenzione di lasciare il club e questo per una clausola del suo contratto. Di seguito le sue parole sul calciatore, seguito anche da Atalanta e Lazio in passatto.

PAROLE – «È una storia di soldi, in effetti, e non affatto di ‘Voglio restare nel club, amo il club’. Cherki, sì, voleva andarsene, ma alla fine è rimasto per una questione di soldi! C’era questo contratto con una clausola a 22,5 milioni di euro, ma anche un’altra clausola che diceva che se Cherki avesse rifiutato l’offerta, avrebbe avuto un risarcimento e avrebbe preso 2,5 milioni di euro! Il che è ancora incredibile!»