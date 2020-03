Champions League, Juventus-Lione rinviata a data da destinarsi

Martedì prossimo si sarebbe dovuto giocare il ritorno di sedicesimi di finale di Champions League tra Juventus e Lione, ma la notizia della positività di Rugani al virus ha bloccato tutto.

Già nei giorni passati Rudi Garcia, allenatore dei francesi, si era detto perplesso su come si potesse viaggiare in Italia, considerata zona rossa. In questi minuti è arrivata l’ufficialità da parte della Uefa che la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Nonostante ciò la competizione continua ad andare avanti, per il momento.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020