Termina 2-0 l’altra sfida del girone tra Borussia Dortmund e Zenit.

Lazio e Bruges, dopo la vittoria all’esordio, non vanno oltre l’1-1. I biancocelesti, complici l’emergenza sanitaria e le conseguenti assenze, riescono comunque a portare a casa un punto importante. Vince invece il Borussia Dortmund contro lo Zenit, che rimane fanalino di coda con zero punti. Per i gialloneri in rete Jadon Sancho, su calcio di rigore, e il solito Erling Braut Haaland, già in gol allo Stadio Olimpico.

La situazione vede ora Lazio e Bruges con 4 punti, Dortmund che segue a 3 e Zenit che chiude con 0.