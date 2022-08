Milinkovic, Manchester United più lontano: permanenza più vicina?

Il futuro di Sergej Milinkovic è il vero rebus di casa Lazio in questa sessione di calciomercato: i dettagli

Il futuro di Sergej Milinkovic è il vero rebus di casa Lazio in questa sessione di calciomercato. Qual è la situazione a venti giorni dal gong finale?

Come sottolineato da Il Messaggero, il fatto che il Manchester United abbia virato con decisione su Rabiot, potrebbe far pensare a una concorrente in meno per il Sergente. Quest’ultimo da tempo avrebbe fatto sapere alla società di esser pronto a cambiare aria e il rinnovo al momento sarebbe molto complicato. Difficile però per l’agente Kezman recapitare un’offerta delle parti di Formello, visto anche un Psg concentrato su Fabian Ruiz. I bianccocelesti non avrebbero fissato una deadline, ma la permanenza appare comunque l’ipotesi più probabile.