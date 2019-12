Celtic, Bolingoli: «Mio cugino, Lukaku, mi ha chiesto di vincere a Cluj per la Lazio»

Bolingoli, difensore del Celtic e cugino di Lukaku, ha svelato un curioso retroscena in vista dell’ultimo turno di Europa League

Un incrocio di destini. La Lazio, per sapere se sarà qualificata ai sedicesimi di Europa League, dovrà aspettare il triplice fischio sul campo del Cluj e sperare nella vittoria del Celtic.

In attesa dell’ultimo turno, è emerso un curioso retroscena: Boli Bolingoli-Mbombo, difensore degli scozzesi, è anche il cugino di Jordan Lukaku, terzino biancoceleste. Quest’ultimo, come riportato da The Scottish Sun, lo avrebbe pregato di vincere in Romania: «Ho ricevuto un messaggio prima che lasciassimo Glasgow da Jordan, che mi diceva di provare a vincere a tutti i costi così che la Lazio possa andare ai sedicesimi».

Ha poi aggiunto: «Dopo le partite di Europa League abbiamo parlato spesso della partita. Dopo quella contro la Lazio in casa mi ha detto che eravamo stati fortunati e di aspettare il ritorno per vedere il risultato finale. Nella seconda partita abbiamo vinto di nuovo, quindi gli ho detto ‘E ora che dici?’ Non poteva dire niente! I messaggi si sono fermati lì. Molte squadre ci hanno sottovalutato proprio come la Lazio».

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER