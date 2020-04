Calciomercato Lazio, Cellino piomba su Bonaventura

Cellino ha dichiarato di poter essere interessato a portare Bonaventura a Brescia, data la sua situazione contrattuale favorevole

In questi giorni Cellino ha più volte dichiarato che per il suo Brescia il campionato è finito, ma, a quanto pare, il calciomercato è appena iniziato e punta Giacomo Bonaventura.

Oramai il centrocampista del Milan è noto che non rinnovi il contratto con i rossoneri e su di lui si sta scatenando una vera e propria asta: oltre all’interesse della Lazio e ad un possibile ritorno a Bergamo, il fantasista italiano potrebbe rimanere in Lombardia. Il patron bresciano ha detto questa mattina a Tuttosport: «Chi mi piace ma non posso permettermi è Lautaro Martinez dell’Inter. Chi mi piace e… Posso permettermi? Giacomo Bonaventura che è in scadenza con il Milan».