UEFA, Ceferin: «Il ritorno della Bundesliga è un grande passo positivo»

Il presidente della UEFA Ceferin si è espresso sulla ripartenza della Bundesliga e su come debba essere da esempio per tutti

E’ di oggi la notizia che la Bundesliga ripartirà fra 9 giorni. Questo può far ben sperare la Serie A ed il calcio italiano in generale.

Il presidente della UEFA Ceferin, ai microfoni di Allgemeine Zeitung, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito: «La decisione presa in Germania è stata il risultato di un dialogo costruttivo e di un’attenta pianificazione tra le autorità calcistiche e i politici. E sono fiducioso che la Germania fornirà a tutti noi un brillante esempio di come possiamo riportare il calcio, con tutta la sua eccitazione, emozione e imprevedibilità, nella nostra vita. È una grande notizia che le autorità tedesche abbiano concordato che la Bundesliga può tornare. Trovo sia un grande e positivo passo per riportare le persone alla loro vita con ottimismo. Auguro a tutti coloro che sono coinvolti un grande successo».