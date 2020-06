UEFA, Ceferin: «Gesti dei giocatori contro il razzismo ben accetti»

Il presidente della UEFA Ceferin si è espresso sui fatti accaduti in America e sulla lotta al razzismo nello sport

Con i fatti accaduti in America nei giorni scorsi, tutto il mondo è tornato a dare attenzioni alla lotta contro il razzismo. Da anni la UEFA è in prima linea per combattere l’ignoranza delle persone.

Il presidente Ceferin ha voluto ribadire la posizione dell’organo europeo in merito ai microfoni di AP: «Il calcio è uno sport che incoraggia la tolleranza, l’inclusione e la giustizia. Questi sono gli stessi valori adottati da coloro che mostrano solidarietà a George Floyd. Se un giocatore nelle nostre competizioni dovesse mostrare un messaggio o agire simbolicamente per chiedere l’uguaglianza per gli esseri umani, le circostanze intorno all’evento dovrebbero essere considerate in linea con la tolleranza zero della UEFA contro il razzismo».