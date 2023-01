Catini: «Volevamo dare continuità ai nostri risultati»

Catini, il tecnico biancoceleste femminile commenta a caldo la preziosa vittoria di ieri in rimonta contro l’Arezzo

Ai microfoni di Lazio Style Radio, interviene mister Catini il quale commenta la preziosa vittoria di ieri in rimonta contro l’Arezzo, che consente alla Lazio femminile di blindare il primato in classifica

PAROLE – «Ieri è venuto fuori il carattere delle ragazze che volevano la vittoria a tutti i costi per chiudere il girone d’andata al primo posto. Volevamo dare continuità ai nostri risultati per uscire da un momento non brillante e ci siamo riusciti»

«Ultimamente siamo stati meno tranquilli e abbiamo concesso qualcosa in più ai nostri avversari in termini di errori. L’Arezzo è stato bravo a sfruttare le nostre incertezze, ma la gara l’abbiamo comunque condotta noi»

«Dobbiamo lavorare per concedere meno opportunità, migliorare le varie scelte e l’ultimo passaggio in zona offensiva. C’era tanta voglia di riscatto da parte delle ragazze, all’intervallo ci siamo trasmessi tranquillità a vicenda per liberare la mente da ogni pressione»

«Siamo stati bravi nel recuperare subito il risultato e da lì abbiamo perso ogni tipo di pressione, mentre loro sono un po’ calati atleticamente. Siamo stati superiori nel palleggio e nell’occupazione degli spazi