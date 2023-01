Cataldi: «Speravamo di passare la festa in maniera diversa»

Cataldi, il centrocampista della Lazio in occasione della festa dei biancocelesti per 123 anni analizza il momento delicato

Ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato Cataldi, il quale in occasione della festa del club biancoceleste analizza cosi il momento delicato della squadra

PAROLE – «Questa è una bella serata e faccio gli auguri a tutti i tifosi. Volevamo passare un compleanno diverso ma chiudiamo un occhio per stasera e approfitto per fare gli auguri a tutti. Ci siamo allenati per un mese duramente, a Lecce abbiamo meritato di perdere, ieri abbiamo subito due episodi e ci samo fatti riprendere.»

«Non bisogna prendere gol, serve un pizzico di malizia in più. La squadra a parte queste partite sta facendo bene, speriamo già da Sassuolo di invertire marcia. Per me è ovviamente una responsabilità in più ma deve esserci da partire di tutto il mondo Lazio»