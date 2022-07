Cataldi: «Sarri mi ha aiutato molto, con lui mi trovo bene»

Il centrocampista della Lazio Cataldi ha parlato del suo rapporto con l’allenatore biancoceleste Sarri

Danilo Cataldi, centrocampista dalle Lazio, dal ritiro biancococeleste di Auronzo di Cadore ha parlato in conferenza stampa analizzando anche il suo rapporto con Maurizio Sarri.

SARRI – «Nonostante non abbia avuto molta continuità penso di essere stato un ragazzo umile visto che mi sono messo in discussione. Quello che serviva in quel momento alla Lazio non rispecchiava le mie caratteristiche. Con l’arrivo di mister Sarri le richieste erano diverse e io mi ci ritrovo di più, il mister mi ha aiutato così come lo staff che mi fa capire i posizionamenti con palla e senza palla. Rivediamo tutto per cercare di migliorare, lo farò anche quest’anno finchè non raggiungiamo un punto importante».

