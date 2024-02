Cataldi a Sky: «Speso tanto col Bayern, ma in campionato siamo in ritardo e dobbiamo...»

Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna

COSA LASCIA LA VITTORIA SUL BAYERN – «Ha lasciato una serata importante a livello europeo. Una partita importante ma ci dobbiamo ributtare sul campionato dove siamo in ritardo. Il Bologna è tosto, sarà difficile come mercoledì».

COME STA LA LAZIO – «A livello mentale si spende in più. Abbiamo avuto qualche giorno per recuperare, speriamo di mantenere la condizione che ci ha permesso mercoledì di fare qualcosa di importante».