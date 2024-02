Cataldi a LSC: «Il Bologna è un avversario importante, è quello giusto dopo il Bayern». Le parole del giocatore pre gara

Danilo Cataldi ai microfoni di Lazio Style Channel prima di Lazio Bologna.

PAROLE- «Il Bologna è un avversario importante, forse da un certo punto di vista è l’avversario giusto dopo il Bayern perché ci fa tenere le antenne alzate. Il Bologna dopo l’Inter è la squadra più in forma del campionato, sarà una partita difficile, tosta, ma penso che se siamo squadra come contro il Bayern possiamo venirne a capo.

Cosa ci lascia la vittoria in Champions? Ci lascia il fatto che possiamo giocarci le nostre carte con tutti anche in Europa. Mercoledì è stato un momento speciale anche per i tifosi, per quella notte sentirsi così importanti davanti a tutta Europa è un soddisfazione importante. Noi che ogni tre giorni abbiamo un esame dobbiamo metterla da parte, la qualificazione è ancora in ballo e in campionato le gare che arrivano sono di vitale importanza.

Sicuramente qualche numero in realizzazione mi manca, devo migliorare e cerare di provare a calciare un po’ di iù in porta. Spero di sbloccarmi presto. Mi sento uno dei grandi di questa squadra, sono qui da tanti anni, spero di trasmettere quello che posso al gruppo. Se siamo concentrati e uniti penso che questa squadra ha molto da dare».