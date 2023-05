Cataldi, la dedica della moglie: «Saremo sempre al tuo fianco a sostenerti»

Cataldi, la moglie di Danilo dedica a quest’ultimo una bellissima dedica sui social in occasione della partita di ieri

Dietro un grande uomo dice un vecchio detto c’è sempre una grande donna, e questo lo sa bene Danilo Cataldi al quale è stata dedicata dalla moglie Elisa una dolce ed emozionante dedica sui social

SEMPRE AL TUO FIANCO – L’ultima di campionato in casa è sempre un vortice di emozioni,ieri ancor di più per tutto quello che abbiamo vissuto. “C’è un grande prato verde dove nascono speranze” recita una famosa canzone. Quello dell’Olimpico di Roma è immenso e da lì è iniziata la tua storia bellissima. Saremo sempre al tuo fianco amore mio,sugli spalti,pronti a sostenerti. Non vediamo l’ora di rivederti in campo. Forza Lazio