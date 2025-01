Castrovilli Verona, l’interesse è concreto: ma il centrocampista vuole la permanenza. Le sue parole

Castrovilli Verona, la cessione del centrocampista sbloccherebbe l’indice di liquidità. Tutti i dettagli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport conferma la notizia dell’interesse del Verona per Gaetano Castrovilli. Oltre a quello degli scaligeri, il suo agente Lucci ha ricevuto qualche altro sondaggio. Una sua eventuale cessione sbloccherebbe l’indice di liquidità.

Il centrocampista, però, non è così convinto di lasciare la Lazio. Il quotidiano ha riportato queste sue parole di domenica alla Rai: «Sono qui e do tutto per la Lazio, mi ha dato una grande opportunità e cercherò di sfruttarla in tutti i modi».