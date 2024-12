Castrovilli torna in Lazio Napoli: per lui pochi minuti in stagione

Castrovilli torna tra i convocati nella gara di Coppa Italia. Per il centrocampista una stagione complicata fino a qui

Marco Baroni, come aveva già preannunciato in conferenza stampa, tra i convocati per la gara di Coppa Italia ritrova Gaetano Castrovilli. L’ex Fiorentina potrebbe avere anche l’opportunità di scendere in campo per qualche minuto.

Il centrocampista da quando è arrivato alla Lazio ha collezionato solamente 120 minuti in Serie A. Il classe 1997 è anche escluso dalla lista Uefa, fino a questo momento una scommessa che non sta rendendo come si sperava.