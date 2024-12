Castrovilli torna in campo: il rientro del centrocampista nella ripresa di Lazio Napoli

Castrovilli, l’ex Fiorentina torna in campo in occasione della partita di Coppa Italia di questa sera contro il Napoli di Conte

Dopo un periodo lungo e turbolento dovuto dagli infortuni, Gaetano Castrovilli ritrova il campo in occasione di Lazio–Napoli di questa sera.

Al 73′ l’ex Fiorentina ha fatto il suo ingresso in campo dopo l’intervento al menisco in cui c’è stata la pulizia del medesimo. Prima del suo ingresso in campo, Gaetano è stato caricato e spronato da Baroni, per consentire al ragazzo di tornare sul terreno di gioco carico e motivato.