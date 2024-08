Castroman PROMUOVE Castellanos: «Aveva solo bisogno di FIDUCIA; sono contento di questa cosa»

Le parole di Martin Castroman, ex della Lazio, su Taty Castellanos e la sua convocazione con la nazionale argentina

Nel corso dell’intervista a Radio Laziale, Martin Castroman ha parlato del Taty Castellanos e della convocazione dell’attaccante della Lazio con l’Argentina. Di seguito le sue parole

CASTELLANOS – «Per me è un giocatore che aveva bisogno di un po’ di fiducia, di sentirsi titolare con il supporto del tecnico. Sono molto contento della sua convocazione in Nazionale, vuol dire che sta facendo delle cose bellissime. Questo è un bene anche per la Lazio. In Argentina si cerca sempre al Maradona, al Messi, giocare con la Seleccion non è facile, tanto più piacere al tifoso argentino. Anche Messi venivano criticato prima della vittoria della sua prima Copa America. Il Taty però deve stare tranquillo e continuare a fare quello che sta facendo. Poi una volta in campo sicuramente sarà più semplice giocare».

