Castellanos non raggiunge ancora il ritiro della Lazio: il motivo per cui il nuovo attaccante biancoceleste non è ancora ad Auronzo

Non è ancora tempo di ritiro per Valentin Castellanos: per lui si era ipotizzato un immediato approdo ad Auronzo dopo le visite mediche in Paideia.

In realtà il centravanti argentino ha dovuto rimandare la partenza per alcuni problemi legati al visto. Dovrà tornare in Spagna per risolvere alcuni cavilli burocratici prima di raggiungere i compagni.