Castellanos Lazio, a confronto con Vlahovic: c’è un tabù da sfatare. I dettagli

Castellanos Lazio, Taty si confronterà con Vlahovic nella prossima sfida. Il dato da non trascurare

L’attacco biancoceleste sta andando molto bene in questo avvio di stagione ed è gran parte merito di Castellanos: 11 tiri in porta, solo Krstovic del Lecce ha fatto meglio (12), ben 3 pali. Come scrive Il Messaggero, solo Vlahovic ha mancato più chiare occasioni da gol (8) rispetto all’argentino (6). Ed è proprio col bianconero che si confronterà Taty nella prossima sfidadella Lazio, con Vlahovic che vede i biancocelesti come la sua vittima preferita.

Entrambi i centravanti hanno un buon rapporto con le doppiette, Taty ne ha segnate 3 , Vlahovic tre solo nella stagione in corso.