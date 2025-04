Castellanos a Sky: «Essere il centravanti della Lazio è una responsabilità importante e domani per vincere dobbiamo fare questo»

Condividi via email

Castellanos, l’attaccante biancoceleste alla vigilia del Bodo rilascia le sue considerazioni pre gara ai microfoni di Sky

Intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della partita della Lazio contro il Bodo Glimt di Europa League, Castellanos rilascia queste sue considerazioni sulla partita e sul suo ruolo da centravanti

PAROLE – Loro sono una squadra forte nel loro campo, ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo. Rappresentare questa maglia è importante, dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo fatto in questi pochi giorni. È una partita molto importante per noi

Io personalmente sto bene, sono stato infortunato un mese ma adesso sto bene. Sto lavorando con la squadra, la mentalità è quella giusta e sto bene. La responsabilità è importante, essere l’attaccante della Lazio è una responsabilità importante, lo so e devo lavorare sempre. È importante per me la fiducia della squadra e del mister