Castellanos Lazio, l’argentino sarà in campo contro il Milan? Ecco il parere dell’esperto

Castellanos Lazio, l’attaccante in campo contro il Milan in Coppa Italia ? Ecco il parere dell’esperto in materia

Ai microfoni di Radiosei, Riccardo Bianchini ha fatto il punto sulla situazione fisica della Lazio, soffermandosi in particolare sull’infortunio di Castellanos e sugli altri casi in rosa.

PAROLE – «Castellanos dall’inizio con il Milan? Si, mi aspetto 45′-60′ di gioco per l’argentino. Dipenderà dall’impiego che ne vorrà fare Sarri, considerando anche la prossima partenza di Dia. Non si può rischiare una ricaduta, mi aspetto una staffetta tra i due attaccanti. Poi c’è poco tempo per recuperare per la gara di domenica.

Sicuramente ricorrerà alle cinque sostituzioni. La partita di domani, certamente, sarà importante per il Taty per mettere ulteriore minuti nelle gambe senza metterlo in pericolo. A San Siro è entrato bene, ho visto un paio di gesti istintivi che dimostrano che è rientrato senza paure. Si è sentito subito bene a livello atletico e motorio, non c’è stato un atteggiamento inconscio di difesa. Titubanze e paure sono molto associate alle percezioni che hai. Il problema è quando aumenta, poi, minutaggio e stress emotivo che genera una contrazione in tutto il corpo»

QUOTE LAZIO MILAN – Inizia l’avventura in Coppa Italia per la Lazio di Sarri che dovrò superare, in questi ottavi di finale, un ostico Milan, reduce da una vittoria in campionato proprio contro i biancocelesti.

