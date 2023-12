Castellanos a Sky: «Sono pronto per sostituire Immobile e aiutare la squadra oggi»

Castellanos, l’attaccante biancoceleste ha parlato nel pre gara contro il Frosinone e ha rilasciato queste dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida interna della Lazio contro il Frosinone, Castellanos si carica visto che sarà lui il punto di riferimento in attacco vista l’assenza per infortunio di Immobile

CASTELLANOS – «È un’opportunità, Immobile ha avuto un infortunio e spero torni il prima possibile. Oggi tocca a me, sono preparato per giocare con la squadra che è la cosa fondamentale. Ovviamente la Lazio è una grande squadra: la gente laziale, lo staff tecnico e tutta la mia famiglia, che mi sta sempre vicino, sono molto importanti per me»