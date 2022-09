Cassano: «La Lazio ha cercato di sbolognare Luis Alberto, non dargli fiducia è un problema»

L’ex calciatore italiano Cassano ha parlato della situazione di Luis Alberto in casa Lazio

Antonio Cassano, ex attaccante italiano, ai microfoni della Bobo TV su Twitch ha parlato della situazione Luis Alberto in casa Lazio.

LE PAROLE – «Se arriva l’offerta importante che non ha avuto adesso… Luis Alberto quando gioca con Milinkovic ho l’impressione che sia sempre il secondo. Hanno tentato fino all’ultimo di darlo al Siviglia, hanno cercato di sbolognarselo. Non avere questa fiducia per un giocatore estroso è un problema. O Sarri va incontro a Luis, che a 30 anni non cambia il suo modo di giocare, o lo dai via. Oppure dai via Milinkovic-Savic, guadagni tanti soldi e punti sullo spagnolo».