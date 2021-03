Cassano: «Per il quarto posto non dimentichiamoci della Lazio»

Intervenuto alla trasmissione Bobo TV su Twitch, Antonio Cassano ha parlato della corsa al quarto posto e della Lazio

Un campionato che continua a stupire per la sua competitività, soprattutto per la corsa ad un piazzamento in Champions League. A parte l’Inter, ormai lanciatissima in testa, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Atalanta e Lazio sono tutte invischiate nella lotta per entrare nell’Europa che conta. Di questo ha voluto parlare anche Antonio Cassano, che ha sottolineato l’importanza dei biancocelesti in questa stagione.

Intervenuto alla Bobo TV su Twitch, l’ex fantasista barese ha affermato: «Parliamo tanto di Juve, Napoli, Milan, Atalanta e Roma. Per il quarto posto, però, non dimentichiamoci della Lazio. Se vincono contro il Torino nel recupero, i biancocelesti vanno a 52 punti, -3 dall’Atalanta. Poi l’allenatore è Simone Inzaghi, uno che a noi piace tantissimo».