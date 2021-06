Caso tamponi, il 12 luglio il ricorso della Lazio al Collegio di Garanzia

Caso tamponi: appuntamento al 12 luglio per il ricorso della lazio al Collegio di Garanzia: tutti i dettagli

In casa Lazio torna d’attualità il caso tamponi. L’appuntamento ora è per il 12 luglio, giorno in cui si discuterà il ricorso del club biancoceleste davanti al Collegio di Garanzia del Coni.

L’obiettivo è inevitabilmente quello di una revisione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima infatti aveva inflitto un’inibizione di 12 mesi ai medici Pulcini e Rodia e 10 mesi al presidente Lotito.