Caso dossieraggi, Lotito zittisce definitivamente i rumors: la risposta del presidente

Caso dossieraggi, il numero uno biancoceleste in occasione del pre partita con il Bayern smorza i rumors legati al caso dossieraggi

Ai microfoni di Mediaset ha parlato nel pre gara della sfida con il Bayern, ha parlato Lotito il quale replica con parole nette e dure riguardo il caso dossieraggi

CASO DOSSIERAGGI – «Non devo commentare nulla, non ne sono impegnato. Non conosco i fatti, all’epoca fui ascoltato per capire se conoscevo le persone che hanno agito per creare le condizioni per portare avanti queste notizie. Non conosco nessuno, al di fuori di un rapporto con Flori che conosco come i presidenti delle altre squadre. L’ho conosciuto da Gravina, poi il resto fa parte delle considerazioni da salotto. Ho fatto un comunicato per fare chiarezza sul mio ruolo in questa vicenda».

