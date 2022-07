Calciomercato Lazio, Castori chiama Casasola al Perugia: la situazione

Calciomercato Lazio, Castori chiama Casasola al Perugia: il tecnico vuole il terzino biancoceleste alla sua corte

Non solo in entrata, la Lazio lavora anche per piazzare gli esuberi. Dopo la cessione a titolo definitivo di Vavro ed Adekanye, anche Casasola sembra allontanarsi dai colori biancocelesti. Il giocatore – come riportato da Tuttosport – è chiamato a gran voce da mister Castori, suo vecchio allenatore alla Salernitana.

Lazio e Perugia stanno cercando un accordo per accontentare entrambe le parti.