Casarin: «Quanto successo in Fiorentina Braga è molto grave, ecco perchè»

Paolo Casarin, ex arbitro, ha analizzato il grave episodio in Fiorentina-Braga con protagonista in negativo la gol-line technology

Intervistato da Radio Anch’io lo sport, su RadioRai, Paolo Casarin, ex arbitro, ha dichiarato:

«Quanto accaduto a Firenze in settimana, non solo è pericoloso, ma mette in discussione tutte le decisioni dei centimetri. Semplicemente vorrei dire che, questi strumenti, sia la ‘goal-line technology’ che tutto il resto, devono essere utilizzati – alcune volte sono veramente utili – sapendo la loro precisione. Ogni sistema tecnologico ha un suo valore, che dipende da come è stato costruito e dalla sua complessità. Non tutti gli orologi segnano esattamente il secondo assieme, perché ci sono quelli di un tipo e quelli molto meno. Credo non ci sia ancora chiara l’incertezza della gol-line technology, cioè se vede il mezzo centimetro o meno e tutto quello che poi comporta il Var. Sapere insomma quanto valgono questi strumenti dal punto di vista tecnologico».