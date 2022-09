Casarin, l’in bocca al lupo a Ferrieri Caputi: «Spero che domenica sia la migliore in campo»

Paolo Casarin, ex arbitro, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport dell’esordio in A di Maria Sole Ferrieri Caputi

«Le dico subito una cosa, riguardo Maria Sole Ferrieri Caputi: sono contento del debutto che avverrà domenica, anche perché non vedevo il motivo per il quale bisognasse aspettare ancora, mesi o addirittura anni. Non avrebbe avuto senso. Il mondo arbitrale dev’essere come quello del calcio: se sei bravo, devi giocare. Non aspettare. Arbitrare tante gare in B serve ma in chiave Serie A conta poco: è tutto, tutto diverso. Con colpevole ritardo stiamo finalmente facendo ciò che hanno sviluppato molto prima in Francia e pure in Germania. In giro dicono tutti che corre molto. Maria Sole senti me: corri meno, conta arbitrare bene e vedere i falli. Uno studio fatto da noi ha scoperto che la distanza perfetta per scovare i falli è di 6 metri. Insomma: spero sinceramente che domenica in Sassuolo-Salernitana sia la migliore in campo e che dimostri con forza che i giovani sono molto meglio di quel che pensiamo…».