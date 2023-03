Casale-Lazio, il retroscena: cosa è successo in estate tra Sarri e Tare

Nicolò Casale si è preso la difesa della Lazio diventandone leader con Romagnoli: in estate litigio Sarri-Tare per il suo arrivo

Nicolò Casale si sta affermando come uno dei migliori centrali del campionato italiano formando insieme a Romagnoli un muro impenetrabile a difesa della porta di Provedel. Il Messaggero oggi in edicola riporta un importante retroscena di mercato sul suo arrivo alla Lazio.

Tare non era convinto del suo acquisto dal Verona per 10 milioni di euro (bonus compresi) tanto che Sarri arrivò allo scontro con il DS per averlo a disposizione. Il tempo ha dato ragione al tecnico.