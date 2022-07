Casale Lazio, affare in chiusura: tutti i dettagli

La Lazio sembra vicina alla chiusura per Casale. I biancocelesti potrebbero mettere a segno il doppio colpo in difesa

La notizia era arrivata già nella giornata di ieri, ma oggi parrebbero esserci solo conferme. Lazio sembra vicina alla chiusura per Casale, in arrivo dal Verona. Con gli scaligeri ci sarebbe l’accordo anche per Ilic, che è però legato all’uscita di Luis Alberto. A riferirlo è Alfredo Pedullà.

I biancocelesti potrebbero mettere a segno il doppio colpo in difesa, visti anche i passi in avanti per Romagnoli. Sarri avrà la sua coppia di centrali già prima della partenza per Auronzo?