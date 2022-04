Casale Lazio, biancocelesti in pole: poi altri tre club in corsa

Calciomercato Lazio: i biancocelesti sarebbe avanti nella corsa a Casale che piace anche ad altri tre club di Serie A

In cima alla lista dei nomi della Lazio per rinforzare la difesa per la prossima stagione c’è Nicolò Casale, il centrale esploso in questo campionato con la maglia del Verona. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sarebbero in pole position per il calciatore su cui però ci sarebbero anche i riflettori di Milan e Napoli.

Da non dimenticare, poi, anche l’interesse della Roma che potrebbe scatenare un derby di mercato con la Lazio per Casale.