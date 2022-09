Casale: «Sarri ci chiede tanto e stasera vogliamo fare una grande gara»

Prima del match tra Lazio-Feyenoord, Casale ha parlato ai microfoni di radio ufficiale, DAZN e Sky. Le sue dichiarazioni

Per i microfoni di Lazio Style Radio, Sky e DAZN, è Casale a commentare la gara contro il Feyenoord prima del fischio d’inizio. Le sue parole:

EUROPA LEAGUE – «È la prima partita del girone, una sfida difficile contro una squadra molto tecnica. Vogliamo iniziare alla grande perché quando si parte bene diventa tutto più semplice. Stasera dobbiamo disputare una grande partita

LAVORO – «Lavoriamo tanto sulla fase difensiva, Sarri ci sta chiedendo molto sotto questo profilo e credo che ci sia stato un netto miglioramento rispetto alla passata stagione. Vogliamo, già da stasera, migliorare i nostri numeri in fase offensiva».

PAROLE– «Abbiamo lavorato in questi giorni con il tecnico, ci ha detto di non pensare all’ultima gara ma di trasformare l’energia positiva. Teniamo molto alla EL, il mister ce la nomina da tanto tempo e vogliamo iniziare alla grande. Ogni giocatore vuole sempre giocare, al Verona giocavo in maniera diversa ora sto lavorando da qualche mese e spero di farmi trovare pronto».