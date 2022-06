Casale, incontro Monza-Verona per chiudere ma il difensore vuole la Lazio

Il Monza sta incontrando i dirigenti del Verona per cercare di chiudere Nicolò Casale che aspetta la Lazio

Nicolò Casale è uno dei giocatori più contesi sul mercato in questo periodo. Detto del lunghissimo corteggiamento della Lazio, negli ultimi giorni c’è stato un forte pressing del Napoli che vorrebbe portare in azzurro il difensore.

Ora – come riporta Sportitalia – il Verona e il Monza rappresentato da Galliani si stanno incontrando per provare a trovare l’accordo: Setti valuta il suo giocatore circa 13 milioni di euro (cifra ritenuta eccessiva da Lotito). Casale aspetta e preferirebbe approdare in biancoceleste ma l’affondo da parte del club neo promosso è molto importante.