Calciomercato Lazio, pericolo Casale: Napoli vicino alla chiusura. Beffa vicina?

Calciomercato Lazio: i biancocelesti starebbero per veder sfumare l’obiettivo Casale, con il Napoli che sarebbe vicino alla chiusura

La Lazio vede allontanarsi Nicolò Casale. Il difensore, seguito già da gennaio dai biancocelesti, sarebbe infatti vicino al Napoli che negli ultimi giorni avrebbe raggiunto e superato i biancocelesti nella corsa al calciatore.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, gli azzurri e il Verona sarebbero in contatto continuo con il presidente Setti che avrebbe aperto alla cessione in prestito con obbligo di riscatto. Ballerebbero, però, ancora 2 milioni tra domanda e offerta. Beffa vicina per la Lazio?