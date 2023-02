Casale in orbita Nazionale: Mancini pensa alla convocazione

Nicolò Casale avrebbe superato Gatti per un posto in Nazionale nelle gerarchie di Mancini: il CT pronto a convocarlo

Nicolò Casale, autore di una grande stagione finora, potrebbe presto far parte del gruppo della Nazionale di Roberto Mancini.

Come riporta Il Messaggero infatti, Casale, invece, al momento ha possibilità superiori rispetto a Gatti, non a caso il CT lo ha voluto rivedere da vicino a Coverciano nello stage organizzato a dicembre. Nicolò era stato chiamato anche alla fine di maggio senza strappare la promozione per la Nations. Gatti all’epoca lo precedeva, ma con la Juve non sta emergendo e anche nell’amichevole di Vienna, a novembre, ha steccato. Sul centro-destra, dietro a Bonucci, la prima scelta d’esperienza resta Toloi, sta venendo fuori bene Scalvini, ma non esiste una gerarchia chiara. Luiz Felipe va forte nella Liga con il Betis, il Mancini romanista ha perso quota. La grande annata con la Lazio potrebbe spalancare di nuovo a Casale le porte di Coverciano.