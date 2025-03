Casadei, l'ex obiettivo Lazio fa chiarezza sulla sua scelta

Casadei, l’ex obiettivo di mercato della Lazio torna a parlare sulla sua scelta del mercato di Gennaio rilasciando queste parole

Ai microfoni di Sky Sport alla fine della partita vinta dal suo Torino contro l’Empoli, ha parlato Casadei il quale ha fatto chiarezza totale riguardo la sua scelta di giocare con la squadra granata, anziché la Lazio. Ecco cos ha detto l’ex obiettivo di mercato biancoceleste

PAROLE – Sono cresciuto tanto sia dal punto di vista calcistico che umano, adesso sentivo il bisogno di ritornare in Italia e sono felice di averlo fatto. Quello italiano è un calcio molto differente rispetto alla Premier League, ma sono entrambi campionati di alto livello, io sto cercando di integrarmi al meglio, anche se non è semplice. Sento spesso dire che volevo andare alla Lazio, ma io non ho mai avuto dubbi, per giocare, di venire al Torino