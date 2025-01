Casadei Lazio, affare interrotto: l’obiettivo a centrocampo è solo uno. Situazione e prossimi passi

Casadei Lazio, interrotti i collegamenti con il Chelsea per parlare di questo possibile affare. Svelato così il motivo: i dettagli

Come spiegato da Alfredo Pedullà, il calciomercato Lazio continua a seguire Jacopo Fazzini. La trattativa con l’Empoli è al momento bloccata, ma non è ancora naufragata del tutto e resta lui l’obiettivo numero uno in mezzo al campo.

Ecco perchè sarebbero stati interrotti i contatti con il Chelsea per parlare di Cesare Casadei. Si è deciso di puntare su Fazzini, mollando quest’altra pista.