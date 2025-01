Casadei Lazio, Di Marzio svela: «Non solo il Torino, anche un club estero ha effettuato un sondaggio». Cosa sta succedendo

Casadei Lazio, il giornalista ed esperto di mercato fa il punto della situazione sulla trattativa rilasciando sui social queste considerazioni

Il calciomercato invernale è in fase di conclusione, con la Lazio che vuole comunque muoversi oltre l’arrivo di Ibrahimovic. Oltre Fazzini, nel taccuino di Fabiani è ormai noto il nome anche di Casadei, individuato come perno ideale per lo scacchiere di Baroni.

A fare il punto sull’ex Inter ci pensa Di Marzio, il quale su Twitter spiega che il Chelsea continua ad aumentare la sua offerta, ed oltre ai biancocelesti e il Torino, c’è anche il Porto