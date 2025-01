Casadei Lazio, è sempre più vicino! Ultimi dettagli da definire, poi… novità sul colpo a centrocampo

Casadei Lazio, il giornalista ed esperto di mercato fa il punto riguardo la trattativa per l’ex Inter e non solo: la situazione

Il calciomercato invernale è ai titoli di coda, e la Lazio vuole provare a concludere un altro affare dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Come ormai ben noto un nome sul quale Fabiani sta lavorando, è Casadei e a far chiarezza sulla trattativa e sul possibile colpo a centrocampo ci pensa Pedullà con queste parole chiare e precise

CASADEI E CENTROCAMPO – La Lazio sta definendo gli ultimi dettagli per Cesare Casadei. La riunione di oggi è stata molto proficua e ha permesso di perfezionare (e migliorare) l’offerta presentata nella giornata di giovedì. Non 12 ma 13 milioni più il 25 per cento da eventuale futura vendita del centrocampista classe 2003. Il Chelsea ha accettato, adesso si stanno preparando i documenti in modo da permettere a Casadei di svolgere le visite. La Lazio ha un obbligo di riscatto che scatterebbe a condizioni semplicissime e non pagherebbe per il cartellino.