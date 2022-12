Carragher: «Cristiano Ronaldo? Che finale di carriera triste»

Carragher, l’ex difensore inglese punge Cristiano Ronaldo dopo il suo passaggio all’Al-Nassr nelle scorse ore

Ai microfoni di Sky Sports ha parlato Jamie Carragher, il quale alla luce del trasferimento di Cristiano Ronaldo all‘Al-Nassr, punge con parole molto forti il fuoriclasse portoghese.

PAROLE – «In un certo senso è un triste finale per lui. Due dei più grandi giocatori del mondo, Messi e Ronaldo: Ronaldo ha concluso la sua carriera durante un’intervista con Piers Morgan e Messi ha vinto la Coppa del Mondo. Non è il modo migliore per uscire di scena»